Sconfitta per il Cagliari in Germania nella terza amichevole in vista dell’inizio del campionato 2021-2022. Ad Augusta i rossoblù sono infatti stati sconfitti dall’Augsburg, con il risultato di 3-1.

A parziale attenuante per la squadra di Semplici, il fatto di dover affrontare una formazione più avanti nella preparazione, visto l’imminente esordio in Coppa di Germania e la prima di Bundesliga in programma il 14 agosto. Per il mister dei sardi, comunque, buone indicazioni. Ma grande è l’apprensione per Marko Rog, rilanciato in campo nel secondo tempo dopo il grave infortunio e poi costretto a uscire per un nuovo problema.

Il tecnico rossoblù manda in campo dall’inizio Cragno, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis, Zappa, Strootman, Deiola, Dalbert, Marin, Joao Pedro e Simeone.

Dopo i primi 45 minuti gli ospiti sono già sotto 3-0: a segno per i tedeschi Vargas (17’), Jensen (37’) e ancora Vargas (40’).

Nella ripresa, come detto, Semplici toglie Deiola e inserisce Rog, che ritrova finalmente il campo dopo il lunghissimo stop (oltre 200 giorni) per l’infortunio rimediato a dicembre 2020 nel match di campionato contro la Roma. Dentro anche Ceter al posto di Simeone e Ceppitelli per Dalbert.

Il Cagliari prova a reagire, ma fallisce il bersaglio prima con Marin e poi con Joao Pedro. A metà secondo tempo dentro anche Giorgio Altare per Walukiewicz.

Al 74’ la paura: Rog, in azione sulla destra, si ferma e inizia a zoppicare. Intervengono i sanitari che lo accompagnano fuori dal campo: apprensione per le sue condizioni.

Semplici inserisce quindi Oliva e al minuto 82 il Cagliari accorcia: palla dentro dalla destra di Ceter e Joao Pedro trova la deviazione vincente che vale il 3-1, prima di lasciare il campo per fare posto a Cerri, a una manciata di minuti dal fischio finale.

