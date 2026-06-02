Un lungo abbraccio. L’ennesimo tra Claudio Ranieri e Cagliari, tra Claudio Ranieri e la Sardegna. Il pretesto è la presentazione del libro che racconta la sua avventura in due atti da allenatore dei rossoblù, scritto da Luca Granella con Bruno Corda per Gia Edizioni (Claudio Ranieri in rossoblù- Le cinque stagioni di Re Mida). Di fronte a una sala gremita e fremente, il tecnico rivive i momenti salienti di un rapporto fatto di successi e di valori. Tra momenti di commozione e altri di ilarità. Così, ricorda le strane abitudini alimentari degli uruguaiani Fonseca, Francescoli ed Herrera ma anche il ruolo di Gigi Riva nel suo ritorno a Cagliari dopo 32 anni.

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