Nuovo incontro tra il sindaco di Cagliari Massimo Zedda e il presidente del Cagliari Calcio Tommaso Giulini per sciogliere i nodi sul progetto per il nuovo stadio.

Il faccia a faccia è in programma domani mattina, martedì, a Palazzo Bacaredda. Per il club rossoblù ci saranno anche l'amministratore delegato Stefano Melis, l'ingegnere Alessandro Gosti e l'avvocato Marco Cerritelli.

Il Cagliari è convinto di aver fatto tutto il possibile. Ma nelle ultime settimane lo scenario, per il club, è cambiato. E questo, a pochi passaggi dal traguardo, sta mettendo in apprensione il Cagliari. Il Comune, dal canto suo teme rischi economici e finanziari. Tre commissioni consiliari si sono riunite in queste ore per esaminare il Pef- Piano economico finanziario- del futuro "Gigi Riva".

Il principale intoppo è lo schema di convenzione. Il testo non è stato ancora portato all'esame dei consiglieri perché non c'è ancora pieno accordo tra Comune di Cagliari e Cagliari Calcio.

«La discussione sulla convenzione è ancora in corso», ha spiegato l’assessore comunale allo Sport Giuseppe Macciotta. Aggiungendo: «Il Comune ha manifestato, attraverso i pareri e il supporto fornito dalla consulente, un ulteriore irrigidimento normativo idoneo a far sì che non vi siano dubbi di sorta su qualsiasi forma di ribaltamento del rischio finanziario e di esecuzione dell'opera. Nel senso che questo è un paletto che, nella nostra bozza di convenzione, costituisce un elemento imprescindibile che ho cercato di difendere in tutte le sedi. La nostra è una posizione irremovibile».

«Saranno giorni decisivi – prosegue Macciotta – per definire il testo che accolga incontestabilmente tutte le nostre posizioni, nessuna esclusa. Se, come auspichiamo, questa chiusura dovesse arrivare a breve, faremo una seconda commissione congiunta per esaminare il testo finale della convenzione. Se questo avverrà, avremo un passaggio in commissione entro la fine della settimana».

(Unioneonline)

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