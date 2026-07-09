Gianluca Gaetano è un nuovo giocatore dell’Atalanta. Il Cagliari comunica la cessione a titolo definitivo del centrocampista napoletano, che passa ai bergamaschi per 14 milioni bonus compresi (12 di parte fissa più 2 di bonus facilmente raggiungibili). L’accordo è stato definito negli ultimi giorni, ieri ha lasciato la Sardegna – saltando così il pre-raduno ad Asseminello – per svolgere le visite mediche stamattina.

Il classe 2000 era arrivato in Sardegna a febbraio 2024 dal Napoli, inizialmente in prestito e successivamente con un’opzione per il riscatto che è stata esercitata. In tutto ha collezionato 76 presenze e 9 gol, 3 nell’ultimo anno fra cui quello fondamentale contro la Roma il 7 dicembre nella vittoria per 1-0. E con Fabio Pisacane si è reinventato da trequartista a regista.

Il Cagliari, nell’annunciare la cessione, ha voluto ringraziare Gaetano «per quanto dato alla causa rossoblù e gli augura tutto il meglio per le sue prossime sfide professionali». Per il momento non sono previste contropartite tecniche.

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