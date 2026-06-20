C’è anche il Cagliari femminile di calcio a 5 tra i premiati della 39ª edizione del Premio Agorà, riservato al mondo della comunicazione la cui cerimonia di consegna si è svolta venerdì sera a Venezia, nella sede di The Home of The Human Safety Net in piazza San Marco. A ricevere il premio di bronzo regionale è stato il filmato realizzato dall’agenzia Publikendi per la campagna fatta in occasione Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne, lo scorso 25 novembre.

Attrici del video, che mette in evidenza alcuni tra gli stereotipi più odiosi dello sport, le stesse giocatrici che raccontano attraverso quali frasi siano state in qualche modo discriminate durante la loro carriera.

Al Premio hanno partecipato in questa edizione 49 agenzie che hanno portato all’attenzione dei 24 giurati 153 campagne (96 nazionali e 57 regionali). Per la Sardegna ci sono anche l’argento regionale della campagna di Silvio Carta (bevande alcoliche, agenzia Quom3) e l’argento cross mediale regionale di Confesercenti Sardegna (agenzia Naked Panda).

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