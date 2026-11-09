Serie C Unica, in vetta il tandem Ferrini-NuoroQuattro vittorie esterne su sei
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La sesta giornata d'andata di Serie C Unica, velata di tristezza per la scomparsa del presidente del Comitato regionale Fip Tore Serra, regala ben quattro colpi esterni su sei.
Due le formazioni in vetta: la Pisano Arredamenti Quartu conduce per tutti i 40 minuti e si impone a Sa Duchessa contro il Cus Cagliari (65-73), trascinata dai 17 punti di Giuseppe Floridia. Assieme ai biancoverdi c'è ancora la Pallacanestro Nuoro, invece, supera l'insidioso ostacolo della Dinamo Academy a Sassari grazie a un'ottima prova corale: ben sei giocatori in doppia cifra, con Bensons top scorer a quota 23. Ai biancoblù, privi di Cipriano, non basta un altro “trentello” di Marco Antonio Re.
Perde un giro, invece, il Sant'Orsola Sassari di coach Luca Ruiu: l'Aurea sguinzaglia il talento offensivo del solito Mike Efevberha (31 punti) e si aggiudica il derby (83-69).
Affermazione pesante per la Scuola Basket Carbonia, che tra le mura amiche piega la Torres per 69-67 al termine di una grande rimonta nella ripresa, dopo che i sassaresi avevano condotto a lungo in doppia cifra nel primo tempo.
Successo scacciacrisi, infine, per il Camping La Salina Calasetta, che espugna il parquet del Cmb Porto Torres per 90-88, grazie a un parziale di 26-16 nell'ultimo quarto.
Dinamo-Nuoro 98-107
Dinamo Academy: Iaci, Ganga 11, Rhassi, Nieddu, Correddu, Moscaritolo 25, Secchi, Raffo 4, Re 33, Fara 14, Zoccheddu 7, Loriga 4. Allenatore Sassu
Pall. Nuoro: Assui, Loddo 2, Derick 12, Canu 4, A. Mazzoleni 19, Zidda ne, Piredda 21, Trani 11, Martis 5, Doglio 10, Leoni, Bensons 23. Allenatore G. Mazzoleni
Parziali: 18-28; 43-60; 69-83
Carbonia-Torres 69-67
Scuola Basket Carbonia: Messina 2, Boi 11, Angius 5, Ivaldi 6, Barreiro 9, Chessa, Passa 17, Deliperi ne, Cancedda 4, Crobu 15, Garbarino ne. Allenatore Ursillo
Sef Torres: N. Pitirra, Scarpa ne, Cuccu 5, E. Pitirra 13, Denti 13, Giua 5, Fumanti 5, Melis 2, Motzo 7, D'Elia 10, Barabino 7, De Rosas. Allenatore Mura
Parziali: 12-22; 29-44; 52-56
Aurea-Sant'Orsola 83-69
Fisiokons Sassari: G. Langiu 2, Desole 12, Usai 20, L. Langiu 2, Lizzeri, Kuznetsov 13, Vasselli 3, Mura ne, Dore ne, Efevberha 31, Macciocu, Garau. Allenatore Basoli
Sant'Orsola Sassari: Gueye 6, Giordo 19, Angius 12, Aroni 5, Camboni 2, Cecchini, Casu 10, Usai 11, Scanu Manunta ne, Carta 4, Petretto ne, Manca ne. Allenatore Ruiu
Parziali: 30-18; 49-29; 64-53
Cus Cagliari-Ferrini 65-73
Cus Cagliari: Tocco 13, Poddighe 2, Loi, Raspa 9, Fancello 10, Cubeddu 6, Bonacci 10, Palazzi 8, Zedda 7. Allenatore Benucci
Pisano Arredamenti Quartu: Pedrazzini 10, Graviano 12, Murru ne, Saba 2, Picci ne, Floridia 17, Pisu, Saddi 14, Deering ne, Madau 2, Salone 4, Sanna 12. Allenatore Elia
Parziali: 15-21; 35-37; 51-54
Porto Torres-Calasetta 88-90
Cmb Porto Torres: Mulas, Barabino 5, Mertika ne, Cocco 19, A. Pisano 19, M. Carletti ne, Pitzialis ne, Russu ne, Lungheu 21, N. Carletti 9, Sanna, N. Pisano 15. Allenatore Carlini
Camping La Salina Calasetta: Guadagno 7 Granieri 5, Bernardi 15, Ceban 11, Zucca 20, Werlich 6, Aversano ne, Tarahija 10, Hassan 16. Allenatore Frisolone
Parziali: 26-17; 50-39; 72-64
Antonianum-Olimpia 66-78
Antonianum Quartu: Locci 8, Medda, Cogoni ne, R. Mattana 13, Ruggeri 3, Malpede 23, Suriano 3, Jordan 10, Pirisi ne, Napoli, A. Mattana ne, Tiragallo 6. Allenatore Fraghì
Olimpia Cagliari: Sassaro 6, Di. Piras ne, Chessa 8, Da. Piras 12, Picciau 14, Angius 4, Onnis 2, Ranciaro ne, Cesaraccio 25, Cannas ne, Pala ne, Cicotto 7. Allenatore Zucca
Parziali: 16-13; 32-35; 44-63