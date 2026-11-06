Gli anticipi di Divisione Regionale 2 e Serie C Femminile aprono il lungo weekend cestisticoL’imbattuto Astro, dopo la vittoria nel big match contro l’Antonianum, ospita la Mercede Algher
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Al via stasera il lungo fine settimana di partite nei principali tornei regionali.
Serie B Femminile. L’imbattuto Astro, dopo la vittoria nel big match contro l’Antonianum, ospita la Mercede Alghero. Quartesi e Fenix Sassari, le altre due prime in classifica (ma con una partita in più), giocano in trasferta, rispettivamente contro Dinamo Lab e Su Planu. Il quadro della quinta giornata di andata: Dinamo Lab-Antonianum Quartu, domani ore 17; SAP Alghero-Elmas, domani ore 19; Astro-Mercede Alghero, domenica ore 18; Basket Su Planu-Fenix Sassari, domenica ore 19. Riposa Settimo.
Divisione Regionale 1. Tutti in campo nella giornata di sabato. Impegni ostici per le capolista Elmas e Shardana Basket; i primi in casa contro la SAP Alghero, i sassaresi sul parquet del San Sperate. Il programma della quinta di andata: Astro-CUS Sassari, domani ore 18.30; Basket San Sperate-Shardana Basket, domani ore 18.30; Santa Croce Olbia-Genneruxi, domani ore 19; Ferrini Quartu-Serramanna, domani ore 18; Elmas-SAP Alghero, domani ore 19.
Divisione Regionale 2. Nei raggruppamenti meridionali si parte oggi, con le gare Iglesias-Settimo, nel girone A, e Primavera-La Casa del Sorriso, nel girone B. Sud. Quinta di andata. Girone A: Sinnai-Beta 77-29; Basket Iglesias-Settimo, stasera ore 20.30; Sulcis Spes Sant’Antioco-Carloforte, domenica ore 19; Cagliari Basket-Assemini “White”, domenica ore 20.30; Madas Siliqua-Carbonia, lunedì ore 20.30; Assemini “Black”-Calasetta (rinv.). Girone B: Primavera-La Casa del Sorriso, stasera ore 21; Antonianum Quartu-Vitalis San Gavino, domani ore 19.30; Ferrini Quartu-Astro, domenica ore 20.30; Mogoro-Pol. Marrubiu, domenica ore 19.30; Il Gabbiano-Condor Monserrato, domenica ore 20; Azzurra Oristano-Genneruxi, domenica ore 19. Girone Nord (quarta giornata di andata): Demones Ozieri-Virtus Olbia, domani ore 18; Fenix Sassari-Arzachena, domani ore 17; Olimpia Olbia-Shardana Basket, domani ore 18.30; Pallacanestro Nuoro-Nova Pallacanestro, domenica ore 16; Team Sport Sassari-Macomer 2.0, domenica ore 18; Masters Sassari-Accademia Olmedo, domenica ore 20; MBA Alghero-Ghilarza, domenica ore 18.30.
Serie C Femminile. Si parte oggi, con il match tra Assemini e la capolista Jolly Dolianova. Domenica le altre due sfide. La terza giornata di andata: Assemini-Jolly Dolianova, stasera ore 20.30; Panda Monserrato-Sinnai Basket, domenica ore 18; Il Gabbiano-Virtus Olbia, domenica ore 17.