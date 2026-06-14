Lo speciale
14 giugno 2026 alle 18:53
Obiettivo Maturità, l’inserto in omaggio con L’Unione SardaAssieme al quotidiano un approfondimento in vista degli esami
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Domani (lunedì) in omaggio con L’Unione Sarda un inserto sulla maturità.
Tra i servizi inseriti nelle 8 pagine le testimonianze di 8 personaggi che dall’esame hanno spiccato il volo verso il successo.
Ma anche le interviste a uno psicologo e a un dirigente scolastico, le ipotesi sulle tracce della prova di italiano e una dettagliata analisi delle novità previste per l’esame 2026.
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