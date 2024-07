Sono ridotte ormai al lumicino le speranze della Mercede Alghero di accedere al prossimo campionato di Serie A1 Femminile di basket. La società catalana, nella giornata di martedì, ha caricato gli ultimi documenti destinati al vaglio della Comtec, organismo di controllo finanziario delle società sportive presieduto da Attilio Befera, ex direttore dell'Agenzia delle Entrate ed amministratore delegato di Equitalia. Il materiale presentato, tuttavia, parrebbe non essere sufficiente per ottenere il semaforo verde verso l'iscrizione.

Alla Mercede erano richiesti diversi e (forse troppo) laboriosi adempimenti per rispettare il manuale delle licenze di A1: un organigramma che preveda un direttore sportivo iscritto all'albo, un impianto da almeno 750 posti a sedere, bilanci e Durc che attestino la regolarità contabile e la tempestiva trasformazione in società di capitali. Ma soprattutto i contratti di sponsorizzazione (già sottoscritti) che permettessero di far fronte al budget di almeno 400mila euro necessario per affrontare la categoria oltre ai versamenti della prima rata federale, quella di adesione alla Legabasket Femminile e il deposito della fidejussione bancaria. Un'impresa pressoché impossibile, anche in considerazione della deadline della Fip, fissata per venerdì 26 luglio.

L'approdo della Mercede in A1 parrebbe distante anche per la Legabasket Femminile, che giovedì diramerà il calendario ufficiale della prossima stagione tenendo conto di 11 partecipanti, senza dunque includere il sodalizio catalano.

Il sogno della Mercede, cullato per qualche settimana anche su impulso dell'imprenditore cagliaritano Giuseppe Buluggiu, proprietario della Techfind, sembra quindi sul punto di tramontare.

Per non farsi trovare impreparata a un eventuale esito positivo, nelle settimane passate la formazione algherese avrebbe anche iniziato anche a sondare qualche eventuale disponibilità per comporre la nuova squadra: si va dal coach Francesco Iurlaro alle ex Dinamo Anna Togliani e Sara Crudo, passando per Gaia Gorini, vista di recente con le canotte di Geas e Reyer Venezia.

