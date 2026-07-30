Una marcia sul bagnasciuga del Poetto, a Cagliari, con le bandiere della Palestina è stata organizzata dal Comitato sardo di solidarietà per la Palestina contro gli attacchi di Israele a Gaza.

«Fa parte delle azioni di lotta», spiega Rosalba Meloni, in rappresentanza del Cagliari social forum e dello stesso comitato, «che si dividono tra Poetto e aeroporto. Riteniamo assurdo che continuino a trascorrere le vacanze qui soldati israeliani che nella nostra isola si ritemprano per poi tornare all'assalto della Palestina. Qualche passeggero, evidentemente aveva saputo della nostra accoglienza, ha risposto alla nostre bandiere palestinesi mostrando la bandiera israeliana. Abbiamo capito che lo Stato non sta prendendo posizione, chiediamo di farlo alla Regione».

In tanti, aggiunge Meloni, «ci chiedono informazioni: vogliamo ricordare alla gente, anche a chi è in spiaggia, che il genocidio continua».

(Unioneonline)

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