Un colpo esterno che vale tanto quello della Virtus Cagliari nella finalissima che vale la Serie A/2 Femminile di basket. Le ragazze allenate da Fabrizio Staico, infatti, superano a domicilio la Melsped Padova per 53-61 nella gara di andata della sfida decisiva per la promozione e mettono una bella ipoteca in chiave promozione.

Mancano ancora 40’, da giocare in casa. Nei playoff e nelle finali tutto può ancora accadere, ma la Virtus scesa in campo ieri sera e nel corso dei playoff in generale, è squadra che ha dimostrato di meritare di accedere a quel secondo campionato nazionale che la compagine cagliaritana aveva perso tre anni fa.

La gara. Le cagliaritane partono forte, senza farsi impressionare, volando sul 4-10 firmato dal tandem Lucchini-Corda. Padova fatica, non riesce a tenere ritmo e velocità di gioco virtussine, prova a rimanere in partita, ma nel finale di quarto Rabchuk mette il suo nome a referto consegnando alla Virtus l’11-16 del 10’. Nel secondo quarto è la stessa Rabchuk, assieme a Joana Valtcheva, a dare i canestri dell’allungo (11-22). Margine rimasto pressoché immutato fino al 20’ (22-32). Al rientro dagli spogliatoi la Melsped cerca di reagire, ma le cagliaritane gestiscono e, con Giulia Corda, tornano a +12 (24-36 al 21’) e amministrano. A metà tempo Padova si riporta prima sul 33-40 del 25’, poi 40-45 al 28’, ma la Virtus si riprende nel finale e si riporta sul 41-51 del 30’. Nell’ultimo quarto le padroni di casa tentano l’ultimo riavvicinamento, ma la Virtus chiude bene in difesa e porta a casa il prezioso 53-61 finale.

Ma non è finita, domenica prossima, alle 17, al PalaRestivo il match di ritorno. Si ripartirà dal +8 conquistato in terra veneta.

I tabellini.

Melsped Padova – Virtus Cagliari 53-61

Melsped: Marcon 6, Pilli 8, Beraldo 6, Salmaso, Cognolato 7, Boaretto 2, Meneghini, Gambarin 5, Angelini 8, Sorrentino 2, Antonello 9. Allenatore Tomei.

Virtus: Lussu 2, Vargiu 4, Lucchini 16, Gallus, Corda 16, J. Valtcheva 4, Rabchuk 15, Podda, Pinna, Pellegrini, D. Valtcheva 4, Anedda. Allenatore Staico.

Arbitri: Occhiuzzi e Andretta.

Parziali: 11-16; 22-32; 41-51; 53-61.

