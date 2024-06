A caccia di un'impresa. L'Innovyou Sennori ha raggiunto Cividale del Friuli, dove domani affronterà la Dinamo Gorizia nel ritorno dello spareggio che vale la promozione in Serie B Interregionale (palla a due alle 19).

La sconfitta maturata nel caldissimo PalaMura di Porto Torres una settimana fa ha reso più complicata (ma non impossibile) la missione del quintetto di coach Gabriele Piras, che per festeggiare la storica promozione dovrà vincere di almeno 4 punti, ribaltando così il 74-71 subìto davanti al proprio pubblico.

I romangini chiedono un ulteriore sforzo al "totem" Jiri Hubalek, che dopo un primo tempo in sordina (solo 2 punti a referto), nel secondo tempo di Gara 1 si è esaltato, chiudendo a quota 28. Dall'altra parte, invece, gli isontini si affideranno alla solidità della coppia Scutiero-Colli, che a Porto Torres ha fatto registrare ben 32 punti.

Anche in Friuli si respira un clima di grande attesa: piazza storica del basket italiano (a lungo in Serie A e A2 tra gli anni '70 e '90), la Dinamo Gorizia ha saputo risvegliare la passione della città per la palla a spicchi. Il PalaGesteco si preannuncia un catino infuocato, ma Sennori ha ancora voglia di stupire.

