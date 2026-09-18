Saranno Virtus Cagliari e San Salvatore Selargius a giocarsi domani sera alle 20.30 la prima edizione del Torneo Aeroitalia. A Sa Duchessa, nell’ultimo appuntamento di preseason prima dell’avvio della Serie A2 Femminile, la Sardegna Marmi ha superato nettamente la Mercede Alghero (76-44), mentre la Sardinia Rent ha avuto la meglio sul Cus Cagliari (55-49).

Virtus senza affanni. La prima semifinale prende subito la strada di Cagliari. La squadra di Staico apre con un parziale di 11-0, lasciando Alghero senza punti per quasi sei minuti. Coser firma dall’arco il 19-6 alla prima sirena e da quel momento la Virtus amministra senza consentire alla neopromossa Mercede di rientrare. Il divario supera i venti punti nella ripresa, fino al 76-44 conclusivo. Bremaud e Mattera chiudono con 14 punti, mentre tra le catalane Derekyulieva ne realizza 14 e Murgia 13.

Sardegna Marmi Cagliari: El Habbab 5, Deidda 2, Setzu 3, Scano 4, Bremaud 14, Ceccarelli 7, Mattera 14, Tykha 4, D’Alò 13, Pellegrini 2, Malintoppi ne, Coser 8. Allenatore Staico.

Mercede Alghero: Derekyulieva 14, Murgia 13, Puggioni, Dell’Orto 3, Kjolchevska, Mitreva 8, Nieddu 4, Barone, Bebbu ne, Cavallero, Moro 2, Vaicekaukas. Allenatrice Monticelli.

Selargius in volata. Più equilibrata la seconda semifinale. Il Cus parte sul 9-2 trascinato da Baraldi, ma Selargius ricuce rapidamente e chiude avanti il primo quarto (12-11). In una gara segnata da basse percentuali e numerose palle perse, le universitarie rispondono al primo tentativo di fuga avversario con un parziale di 11-2 che vale il 24-21 all’intervallo. Dopo la pausa cambia l’inerzia. Ingenito guida il San Salvatore fino al +9 e la squadra di Asunis conserva il vantaggio anche nel finale, respingendo il tentativo di rientro del Cus (privo di Nasraoui e Simion) e imponendosi 55-49. Per Selargius 12 punti a testa di Ingenito e Pandori; tra le universitarie Baraldi e Koleva chiudono entrambe a quota 14.

CUS Cagliari: Atzeri ne, Baraldi 14, Caldaro, Oppes ne, Ruiu 2, Cassai, Colli 4, Ikhanoba ne, Koleva 14, Tall 10, Spiga 5, Cambarau ne. Allenatore Xaxa.

Sardinia Rent Selargius: Vargiu, Fiorotto 8, Mura 1, Pandori 12, Contini, Ingenito 12, Cutrupi 9, Ruggeri, E. Corongiu 2, Lapa 2, A. Corongiu 9. Allenatore Asunis.

© Riproduzione riservata