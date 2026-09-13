Sarà Hapoel Tel Aviv-Bayern Monaco la finale del City of Cagliari. Oggi (20.30) le due formazioni si contenderanno il trofeo al termine di un weekend che ha riportato nel capoluogo alcuni dei protagonisti della prossima Eurolega. Prima, alle 18, spazio alla finale per il terzo posto tra Maxima Roma e Asvel Villeurbanne.

Equilibrata fino all’ultimo possesso la sfida inaugurale tra Hapoel e Maxima, terminata 80-78 per gli israeliani. Pur senza Vasilije Micic, gli uomini di Itoudis hanno provato subito a prendere il controllo della gara, chiudendo il primo quarto sul +11. Roma ha però reagito prima dell’intervallo e nel terzo periodo ha completato la rimonta sul 50 pari. A decidere il testa a testa finale sono stati due liberi di Zach LeDay a 14 secondi dalla sirena. La Maxima ha avuto comunque l’ultima opportunità, senza trovare il canestro con John Brown. Per l’Hapoel 14 punti di Wainright e 10 a testa per Blakeney e Oturu; tra i capitolini il miglior realizzatore è stato Brynton Lemar con 13.

Più ricca di strappi la seconda semifinale. Bayern e Asvel hanno viaggiato a stretto contatto nella prima metà, prima dell’accelerazione francese nel terzo quarto. Patty Mills ha acceso il parziale di 24-14 che ha permesso alla squadra allenata da Tony Parker di prendere margine. Nell’ultima frazione, però, Monaco ha ribaltato nuovamente l’inerzia e chiuso i conti, trascinato dai 14 punti di Norris e dai 10 di Voigtmann (81-72 il risultato).

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