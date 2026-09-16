Infortuni e acciacchi allungano i tempi di amalgama della Dinamo tutta nuova. Questa è l'ultima settimana di preparazione, dalla prossima sarà campionato di A2 col debutto sul campo dell'Urania Milano il 27 settembre.

La squadra sassarese è incompleta. Sempre fermi gli infortunati Kajami-Keane e Pisano, ai quali si è aggiunto Michele Vitali per un colpo preso alla mano destra. A questo si aggiungano qualche altro piccolo acciacco (Grande e Brooks che va centellinato) e si capisce come il lavoro di preparazione fisica e tattica sia indietro.

Se non altro ha ripreso ad allenarsi l'estone Joonas Riismaa (è in quota italiani) e il nuovo americano Young sta migliorando la condizione fisica.

Va detto che tutti gli infortunati sono presenti agli allenamenti e questo consente loro di immagazzinare nella testa i movimenti offensivi e le difese (anche zona) che sta approntando il coach Luca Vitali.

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