Saltata l'amichevole di Olbia contro l'Omegna, la Dinamo ha rimediato invitando a uno scrimmage l'Esperia Olimpia Cagliari. Venerdì pomeriggio al PalaSerradimigni, con inizio alle 15.30, le due squadre sarde si affronteranno in un'amichevole non ufficiale.

Per entrambe sarà una sorta di prova generale in vista dell'inizio dei rispettivi campionati. La squadra sassarese, costretta a ripartire dalla A2 dopo la retrocessione, sarà di scena a Milano contro l'Urania dei fratelli Nando e Stefano Gentile, quest'ultimo un ex biancoblù. Nel Banco il coach Luca Vitali dovrà fare a meno del fratello Luca, infortunato come il play canadese Kajami-Keane e il play-guardia Riccardo Pisano.

La formazione cagliaritana, che disputa la serie B Interregionale, debutteraè invece in casa contro Monferrato.

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