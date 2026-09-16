Dopo 16 anni la Nazionale italiana di basket in carrozzina torna tra le prime quattro del Mondo. A Ottawa, in Canada, gli azzurri hanno superato la Polonia 75 a 68, guadagnandosi la semifinale ai Campionati Mondiali.

Quinta vittoria in altrettante partite per l'Italia guidata dal coach Castellucci che in quintetto ha schierato due giocatori della Diamo Lab Sassari: la guardia Saaid e il lungo Papi, autore di ben 22 punti e trascinatore insieme a Carossino 826 punti) degli azzurri contro la Polonia di un altro giocatore della Dinamo Lab, Mosler.

L’Italia affronterà ora nella giornata di giovedì 17 settembre (orario da stabilire) una tra Giappone e Gran Bretagna, che si sfideranno nella notte italiana tra 15 e 16 settembre. Dall’altra parte del tabellone, l’Australia sfiderà la vincente di Germania vs Stati Uniti.

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