La Nazionale di basket in carrozzina conquista i quarti di finale nel Campionato del Mondo in corso di svolgimento ad Ottawa, in Canada. Nettissimo il successo agli ottavi contro l’Argentina: 71 a 44, col match messo in discesa già nel primo quarto, concluso 22 a 9.

E’ la quarta vittoria su quattro match giocati dai ragazzi di coach Castellucci che, dopo lo storico successo sui campioni paralimpici e mondiali in carica degli Stati Uniti nell’ultima sfida del Girone A, vendicano la sconfitta subìta dagli argentini negli ottavi di finale del Mondiale 2018.

Prossima avversaria la Polonia di Dominik Mosler, punto fermo della Dinamo Lab. Sarà quindi un derby nel match che vale la semifinale, visto che sono ben tre i giocatori della squadra sassarese che indossano la maglia dell'Italia: Giulio Maria Papi, Driss Saaid ed Enrico Ghione. Curiosità: la gara è una sorta di riedizione dei quarti all'Europeo di Sarajevo che è valso agli azzurri l’accesso alle semifinali.

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