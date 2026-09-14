L’Hapoel Tel Aviv conquista per la prima volta il “City of Cagliari”. Gli israeliani di Dimitris Itoudis hanno battuto 85-77 il Bayern Monaco nell’ultimo atto della sedicesima edizione del torneo organizzato dalla Fip Sardegna. A completare il podio la Maxima Roma, vincitrice nella finale per il terzo posto contro l’Asvel Villeurbanne (84-78).

La sfida per il titolo ha offerto al PalaPirastu un anticipo della prossima Eurolega. L’Hapoel, nonostante le assenze di Micic, Ennis e Blatt, ha preso per primo il comando e chiuso avanti di sei punti il quarto iniziale. Monaco ha risposto affidandosi soprattutto al tiro dalla distanza di Beauchamp, ma prima dell’intervallo Coffey ha restituito agli israeliani due possessi pieni di margine.

La squadra di Itoudis ha provato a scappare definitivamente al rientro dagli spogliatoi, raggiungendo il +13. Il Bayern ha però avuto la forza di riaprire ancora una volta i giochi: Beauchamp e Obst hanno guidato la rimonta bavarese fino al -1, rimettendo tutto in discussione.

Nel momento decisivo l’Hapoel ha trovato le giocate necessarie per respingere l’ultimo assalto tedesco. Coffey ha dato ossigeno agli israeliani, poi le triple di Satoransky e Blakeney hanno scavato il solco definitivo. Proprio Blakeney, al termine della due giorni cagliaritana, è stato premiato come Mvp della manifestazione.

La serata conclusiva ha fatto registrare anche una risposta migliore sugli spalti rispetto alle semifinali di sabato: circa un migliaio gli spettatori presenti.

Terzo posto alla Maxima. La finale di consolazione ha premiato invece la formazione romana, capace di piegare 84-78 l’Asvel. Senza Crowder e Mills, lasciati a riposo da Tony Parker, i francesi hanno risposto al primo tentativo di allungo della Maxima, arrivato nel terzo periodo con Alibegovic.

L’equilibrio è durato fino agli ultimi minuti, quando Xavier Moon ha preso in mano la squadra e ispirato il parziale che ha portato Roma fino al +9. Un margine che l’Asvel non è più riuscito a recuperare.

Hapoel Tel Aviv-Bayern Monaco 85-77

Hapoel Tel Aviv: German 2, Blakeney 17, Carrington 3, Segev 2, Coffey 15, Palatin, Timor 2, Wainright 7, Satoransky 5, Blazyer, LeDay 12, Odiase 6, Oturu 9, Heidegger 5. Allenatore Itoudis

Bayern Monaco: Norris 7, Da Silva 4, Beauchamp 23, Giffey, Voigtmann 4, Jensen, Jessup 7, Obst 5, Jokubaitis 6, Thiemann 15, Hollatz, Baldwin, Wiley 6. Allenatore Gavel

Parziali: 25-19; 45-39; 62-61

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