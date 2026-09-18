Prova generale tra Dinamo ed Esperia al PalaSerradimigniPartitella positiva in vista dei rispettivi campionati al via domenica 27 settembre
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Partitella proficua per Dinamo ed Esperia che si sono affrontate al PalaSerradimigni. Nello scrimmage, niente tabellini e punteggio azzerato dopo ogni quarto, proprio perché non era un'amichevole ufficiale, ma una prova generale in vista dell'inizio nei rispettivi campionati, domenica 27 settembre. Entrambe giocheranno in trasferta: in A2 la squadra sassarese a Milano contro l'Urania dei fratelli Gentile; nella B interregionale la formazione cagliaritana a Monferrato.
Gli ospiti erano senza il neo acquisto ucraino Ilya Tyrtyshnyk che arriva domani e il lungo Riccardo Carta. Ben quattro gli assenti per coach Luca Vitali: il fratello Michele, i play Kajami-Keane e Pisano, la guardia Grande.
Meglio l'Esperia di coach Manca nell'approccio alla partita. Grande rapidità grazie alla personalità e reattività del play sassarese Ezio Gallizzi (un ex) che insieme al lungo De Gregori ha permesso di vincere il primo quarto. A partire dalla seconda frazione il Banco ha iniziato a difendere meglio e trascinata da Riismaa (il migliore nell'immergersi subito nel match) ha vinto il parziale nettamente.
Nel terzo quarto qualche lampo di Young e Monaldi, nell'ultima frazione più equilibrio e uso della difesa a zona da parte di entrambe le squadre.