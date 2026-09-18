La Nazionale italiana di basket in carrozzina fa la storia: batte la Gran Bretagna in semifinale 63-59 e conquista per la prima volta la finale dei Campionati del Mondo. A Ottawa gli azzurri sfideranno per il titolo l'Australia.

Una impresa memorabile quella degli azzurri di coach Castellucci, arrivati in Canada senza i favori del pronostico ma capaci di vincere tutte le partite disputate fin qui nel torneo.

L’Italia gioca con cuore, coraggio, organizzazione e lucidità, rimonta lo svantaggio iniziale (-10) e poi vince in volata, grazie a Carossino (Mvp della gara con 23 punti) e ai due atleti della Dinamo Lab, Giovanni Maria Papi (14 punti) e Driss Saaid (7).

«Quello che stiamo facendo è incredibile», dice un commosso Carossino al termine del match, «c’è qualcosa di magico in questo gruppo, ce lo meritiamo per tutto il lavoro fatto fin qui». «Ancora non ho realizzato quello che abbiamo fatto», aggiunge Papi, «ci abbiamo creduto fino in fondo, anche quando la partita si era messa male. Non svegliateci perché vogliamo continuare a sognare».

© Riproduzione riservata