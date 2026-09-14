Poco fortunata davvero la Dinamo Banco di Sardegna che in questa preparazione è alle prese con continui infortuni e acciacchi.

Come comunicato dalla società sassarese «l’atleta Michele Vitali ha riportato un infortunio alla mano destra nel corso della gara disputata contro la Valtur Brindisi in data giovedì 10 settembre».

La guardia-ala infatti ha saltato la rivincita di sabato contro i pugliesi disputata a Oristano.

Il club aggiunge: «Il giocatore ha già iniziato il proprio percorso riabilitativo, seguito dallo staff medico e sanitario del club. La società monitorerà costantemente le condizioni dell’atleta e ne stabilirà i tempi di recupero».

L'infortunio di Michele Vitali si aggiunge a quello del play canadese Kaze Kajami-Keane che ha costretto la Dinamo a tornare sul mercato per ingaggiare la combo-guard statunitense Brandon Young.

Ancora fermo pure il play Riccardo Pisano, mentre il primo a rientrare dovrebbe essere l'ala estone di passaporto italiano Joonas Riismaa, tenuto fermo da una forma influenzale.

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