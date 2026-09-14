Tre su tre. Ai Mondiali di basket in carrozzina in svolgimento in Canada, l'Italia batte anche i campioni paralimpici degli Usa per 66-59 e chiude in testa il girone. Gli azzurri affronteranno l'Argentina.

Nel successo sugli statunitensi, dopo una partita davvero emozionante, c'è ancora la firma di Giulio Maria Papi, della Dinamo Laab (come Driss Saaid ed Enrico Ghione, gli altri due azzurri): ben 19 punti con 6/11 al tiro, 7 rimbalzi e 6 assist.

Papi ha dichiarato: "“E’ la mia prima vittoria contro gli Stati Uniti e siamo davvero soddisfatti. Ma è soprattutto il percorso che stiamo facendo in questo Mondiale che mi rende orgoglioso, stiamo crescendo partita dopo partita e ora tutto può succedere”.

Chi vince lo scontro degli ottavi tra Italia e Argentina affronterà la vincente tra la Polonia e i padroni di casa del Canada.

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