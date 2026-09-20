Il primo Trofeo Aeroitalia va al San Salvatore Selargius. A Sa Duchessa la Sardinia Rent si impone 53-51 sulla Virtus Cagliari al termine di una finale equilibrata e chiude con due vittorie il quadrangolare che ha riunito le quattro formazioni sarde di Serie A2 Femminile. Nella finale per il terzo posto, invece, il Cus Cagliari batte nettamente la Mercede Alghero (56-37).

Il San Salvatore la spunta nel finale. La Virtus prova subito a prendere il comando e chiude il primo quarto sul 16-9, spinta nel finale da due triple di Tykha. Selargius cambia passo nella seconda frazione: un break di 8-0 e le conclusioni dalla distanza di Pandori ribaltano la situazione, con la squadra di Asunis che raggiunge il +9 e va negli spogliatoi sul 29-21.

La Virtus replica alla ripresa con dieci punti consecutivi, sette dei quali firmati da El Habbab, e al 30’ è nuovamente avanti (42-40). L’ultimo periodo si decide sui dettagli: Selargius torna davanti e dalla lunetta trova i punti necessari per difendere il minimo margine fino al 53-51. Pandori è la miglior realizzatrice delle selargine con 16 punti, seguita da Cutrupi con 12; per la Virtus 20 di El Habbab.

Sardegna Marmi Cagliari: El Habbab 20, Deidda, Setzu, Scano, Bremaud 3, Ceccarelli 4, Mattera 2, Tykha 13, D’Alò, Pellegrini, Malintoppi ne, Coser 9. Allenatore Staico

Sardinia Rent Selargius: Vargiu, Fiorotto 7, Mura 6, Pandori 16, Contini ne, Ingenito 7, Cutrupi 12, Ruggeri, E. Corongiu 4, A. Corongiu 1. Allenatore Asunis

Il terzo posto al Cus. Nella finalina il Cus prende il largo dopo un primo quarto favorevole alla Mercede (14-16). Le universitarie concedono appena 12 punti nei due periodi centrali e passano dal 30-22 dell’intervallo al 47-28 del 30’. La gara non si riapre più e Cagliari chiude sul 56-37, dopo aver raggiunto anche il +23. Koleva firma 10 punti e 16 rimbalzi, mentre per Alghero Mitreva chiude a quota 11.

CUS Cagliari: Atzeri ne, Baraldi 8, Solinas ne, Caldaro 8, Oppes, Ruiu 8, Cassai 5, Colli 6, Ikhanoba, Koleva 10, Tall 9, Spiga 2, Cambarau. Allenatore Xaxa

Mercede Alghero: Derekyulieva 7, Murgia 6, Puggioni 4, Dell’Orto 2, Kjolchevska, Mitreva 11, Nieddu, Barone 4, Bebbu, Cavallaro 2, Moro, Vaicekauskas 1. Allenatrice Monticelli

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