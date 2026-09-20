Basket in carrozzina, storico argento ai Mondiali per l'ItaliaIn finale vince l'Australia, per gli azzurri è il miglior risultato di sempre
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L’Italia del basket in carrozzina chiude con uno storico argento l’avventura ai Campionati del Mondo di Ottawa, in Canada. Gli azzurri di coach Fabio Castellucci sono stati battuti nella finalissima dalla grande favorita della vigilia Australia, guidata dal miglior giocatore del torneo Jeylen Brown, per 81 a 57.
Una sconfitta che non macchia un’avventura che rimarrà comunque nella storia dello sport paralimpico italiano: un argento che rappresenta la prima medaglia iridata per la Nazionale azzurra, partita senza i favori del pronostico ma cresciuta partita dopo partita, fino ad imporsi come indiscussa sorpresa e grande protagonista del Campionato del Mondo, vincendo tutte le partite dal girone di qualificazione alla semifinale.
Nell'Italia hanno giocato ben tre atleti della Dinamo Lab Sassari: Giulio Maria Papi (secondo realizzatore azzurro dopo Carossino), Driss Saaid ed Enrico Ghione.