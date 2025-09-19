Altro che torneo amichevole, la semifinale fra Trento e Dinamo è una gara accesa, che registra il successo dei padroni di casa per 74-70 e anche quattro espulsi al 34': Thomas per la squadra sassarese e Mawugbe, Forray e Bayehe per Trento.

Il Banco di Sardegna affronterà domani Trapani per la finalina del terzo posto, mentre a contendersi il memorial Brusinelli saranno Trento e Udine.

Gara nervosa, dove la Dinamo ha dato il meglio nel secondo quarto quando è risalita dal -9 per portarsi avanti di 6 lunghezze: 29-35. Il break di 9-0 ha riconsegnato l'inerzia ai padroni di casa. Sassari ha inseguito portandosi più volte a un solo canestro di distacco ma senza riuscire a ritornare avanti anche per la serata negativa al tiro di Buie e Johnson: 0/9 da tre in due.

Tabellino Dinamo: Marshall 17, Buie 6, Zanelli ne, Seck ne, Beliauskas 14, Johnson 4, Ceron 5, Casu ne, Vincini 2, Mezzanotte 2, Thomas 13, McGlynn 4. All. Bulleri.

