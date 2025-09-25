Un accenno di sorriso, lo sguardo sereno, le dita col segno di vittoria e la scritta "Trapianto tutto ok".

Sul proprio profilo Instagram Achille Polonara ha lanciato in tarda mattinata un messaggio rassicurante alle decine di migliaia di persone (non solo del basket e non solo in Italia) che lo hanno sostenuto da quando ha rivelato di essere affetto da leucemia mieloide.

Questa mattina il giocatore anconetano è stato sottoposto al trapianto del midollo osseo donato da una ragazza americana compatibile al 90%. Ora arriva la fase del recupero con l'obiettivo, più volte ribadito da "ilpupazzo33" (il suo nickname) di «superare le visite mediche e tornare a giocare».

Polonara continua così a mostrare tutte le fasi di quanto sta vivendo, con l'obiettivo di sensibilizzare le persone sia ai controlli sia alle donazioni. L'immenso coraggio del giocatore è dimostrato anche da un breve video pubblicato ieri dal titolo: come ci si prepara al trapianto. Ebbene, Achille ha improvvisato un piccolo balletto. Col sorriso. Con quel sorriso che ha conquistato i tifosi di tutte le squadre dove ha giocato.

© Riproduzione riservata