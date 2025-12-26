Sulla strada tracciata da Marco Spissu, c'è un altro play sassarese, piccolo (appena 176cm), tosto e dalla faccia tosta che si sta facendo valere lontano dall'isola: è Stefano Trucchetti. Il giocatore è primo in A2 con pesaro e domenica c'è il big match contro la tezenis verona che è sotto di due lunghezze.

Trucchetti ha segnato 15 punti nella vittoria su Rieti e in campionato sta producendo 5,6 punti in 13 minuti di gioco col 36% nelle triple. "Trucco" ha saputo guadagnarsi spazio ed è tra gli idoli dei tifosi, proprio perché a dispetto di una statura normalissima, il diciannovenne play dimostra che con la volontà, l'allenamento e la personalità si può incidere anche nello sprto dei giganti.

Nella stagione passata era alla Dinamo, dove però non ha avuto abbastanza spazio (era il terzo nel suo ruolo) quindi dopo aver vinto in Grecia il campionato europeo con la Nazionale Under 20, Trucchetti è ritornato sulla Penisola, come aveva già fatto qualche anno fa quando aveva firmato per Desio. Ha preferito ripartire da una serie inferiore per testare le proprie capacità e capire se il suo futuro può essere in serie A. Il tempo e la determinazione lavorano per lui.

