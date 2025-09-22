Sul profilo del social X dell'Eurolega Achille Polonara ha postato un video messaggio: «Salve ragazzi, grazie per il supporto e l'amore che mi avete dimostrato. Sono pronto per il trapianto. Non vedo l’ora di iniziare. Ci vediamo presto in campo. Grazie mille».

L'ala della Dinamo Banco di Sardegna è ricoverata nella clinica Sant'Orsola di Bologna dalla settimana scorsa per proseguire le cure contro la leucemia mielodie. Polonara riceverà mercoledì il midollo osseo da una ragazza statunitense che si è rivelata compatibile al 90% per la donazione.

«L'obiettivo è superare le visite mediche e tornare in campo», ha ripetuto il giocatore. Da subito l'ala anconetana ha voluto utilizzare i social per raccontare la sua esperienza: «Penso possa essere utile e sensibilizzare le persone sulle donazioni».

