Stabilito il calendario delle amichevoli per la DinamoLa squadra sassarese giocherà a Vigevano e poi disputerà cinque gare in Sardegna
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La prima uscita del pre-campionato è stata fissata: sabato 29 agosto al PalaElachem di Vigevano, la Dinamo affronterà i padroni di casa neopromossi in Serie A2 nel “Trofeo Rotary Lomellina”.
Il 3 settembre presentazione riservata a sponsor e partner, nella sempre suggestiva cornice delle Tenute Sella & Mosca di Alghero. Il giorno successivo (venerdì 4 settembre), al PalaSerradimigni, la nuova Dinamo si presenterà ai propri tifosi: prima dell'amichevole delle 20.30 contro la Virtus Zagabria (già Cedevita Junior Zagabria). Rivincita il 6 settembre, al PalaManchia di Alghero, in occasione della prima “Coppa Ciutat de l’Alguer”.
Il 10 settembre la squadra allenata da Luca Vitali sarà al PalaPirastu di via Rockefeller la “Sardinia Cup” di Cagliari contro la Valtur Brindisi. La sfida verrà replicata due giorni più tardi al Palasport Sa Rodia di Oristano.
Il programma si concluderà infine venerdì 18 settembre con un ultimo test match: a Olbia (sede ancora da definire), i biancoblù sfideranno la compagine della Fulgor Omegna, che milita nel campionato di Serie B Nazionale.