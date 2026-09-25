Incompleta, ancora lontana dalla Dinamo disegnata in estate, a causa degli infortuni di Michele Vitali, Kajami-keani e Pisano, ma comunque pronta mentalmente. Il Banco di Sardegna ad esordire nel campionato di A2 che non frequentava più da 16 anni. Lo fa domenica a Milano (ore 18) ma contro l'Urania, non la gloriosa Olimpia.

Un pezzo di serie A c'è comunque, visto che la formazione milanese è allenata dal veterano Sacripanti e sfoggia i due fratelli Gentile, Alessandro e l'ex biancoblù Stefano. Il coach Luca Vitali presenta l'avversaria: "Sappiamo della qualità ed esperienza dei fratelli Gentile, che conoscono bene sia la A sia la A2. Giocano molto col pick and roll e Alessandro Gentile e Grayson sono le punte di diamante. L'allenatore è poi Sacripanti, uno che ha vinto anche il campionato e conosco bene perché l'ho avuto come coach".

Se non altro la Dinamo ha svolto una settimana di allenamenti senza altre assenze. "La buona notizia è che non abbiamo dovuto fare comunicati per infortuni" dice ironicamente Vitali. L'obiettivo va oltre la prima gara di una stagione regolare che proporrà ben 38 partite, playoff esclusi: "Vogliamo tornare a far emozionare la Sardegna. Siamo incompleti ma cì+ già un bello spirito di gruppo e questo dovrà essere la nostra forza".

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