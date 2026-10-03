La serata dei debutti quella di domenica sera al PalaSerradimigni (ore 18) nella gara contro Montecatini. Per la Dinamo è un ri-debutto nel campionato di A2 dopo 16 anni di serie A. Per la squadra tutta nuova e il nuovo coach Luca Vitali è l'esordio davanti al pubblico di casa dopo il colpaccio a Milano contro l'Urania.

Debutto assoluto quello di Sean Flood, play irlandese ingaggiato a tempo di record dopo il divorzio da Brandon Young per colpa di un infortunio non recuperabile in breve tempo. «E ci dispiace perché si era inserito bene tecnicamente e umanamente», ha detto l'allenatore biancoblù-

Flood è per caratteristiche fisiche e tecniche più vicino al canadese Kajami-Keane, il cui rientro non è previsto prima di novembre. Fisico normale (187cm), ma bel temperamento e tiro da tre molto preciso come dimostrano le tante stagioni europee dove raramente è sceso sotto il 38%.

L'irlandese si è allenato ieri sera e questa mattina col gruppo, chiaramente non ci si può attendere grandi cose, ma anche una decina di minuti sul parquet sono preziosi per un Banco di Sardegna senza Michele Vitali e Riccardo Pisano, e con Jeff Brooks reduce dall'influenza.

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