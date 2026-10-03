Arriva la prima vittoria stagionale dell’Esperia nel campionato di Serie B Interregionale. Dopo il pesante passo falso dell’esordio a Casale Monferrato, la squadra di Federico Manca reagisce davanti al pubblico del PalaPirastu e supera nettamente Gallarate per 79-59.



La cronaca. L’avvio è tutto degli ospiti. L’Esperia fatica a trovare il canestro, mentre la formazione guidata dall’ex Dinamo Academy Marco Allegretti parte con maggiore brillantezza e piazza un break di 17-3 nei primi cinque minuti. I rossoblù incassano il colpo, poi iniziano lentamente a risalire con Manca e Cabriolu, riducendo il distacco fino al 15-19 della prima sirena.

La rimonta si completa nel secondo quarto. Potì trova dall’arco il 26-26, Gallarate prova a replicare ma Gallizzi firma il primo vantaggio cagliaritano. La partita procede a strappi e, prima dell’intervallo, Tyrtyshnyk e ancora Potì permettono all’Esperia di mettere la testa avanti sul 38-34.

Al rientro dagli spogliatoi i rossoblù mantengono alta l’intensità e provano a scappare. Gallizzi colpisce dalla lunga distanza per il +10 sul 56-46 e Gallarate inizia a perdere contatto. Gli ospiti hanno un ultimo sussulto in apertura dell’ultima frazione, tornando fino al -5 (59-54), ma l’Esperia non si scompone e piazza lo strappo decisivo.

Nel finale il margine si allarga fino al 79-59, con spazio anche per il canestro del giovane Corsi. In evidenza Gallizzi, che chiude con 16 punti e 8 assist. Per un gruppo profondamente rinnovato in estate, una vittoria che cancella il brutto esordio e offre le prime indicazioni positive.

Esperia-Gallarate 79-59

Esperia Cagliari: Sanna 7, Cabriolu 8, N. Manca 2, Potì 15, Gallizzi 16, Locci, Corsi 2, Pacitto ne, De Gregori 12, Tyrtyshnyk 17, Pili. Allenatore F. Manca

Gallarate: Cividati, Meier 4, Veronesi 4, Nasini, Clerici 10, Albique 15, Bonavida 21, Pisati 2, Lunardi 2, Paparella, Ranitovic 1. Allenatore Allegretti

Parziali: 15-19; 38-34; 56-46

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