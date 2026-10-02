Sarà ancora una Dinamo in emergenza quella che giocherà il secondo turno del campionato di A2. Non certo l'esordio sognato, quello di domenica al PalaSerradimigni (ore 18) contro Montecatini.

Il coach Luca Vitali ha esposto il bollettino medico che non prevede nessun rientro vicino tra gli infortunati Kajami-Keane, Michele Vitali e Pisano. "In settimana Brooks e Nze hanno avuto la febbre, mentre l'assenza di Grande è perché ha avuto la primogenita. Gli avevamo proposto di non giocare a Milano qualora volesse stare vicino alla moglie, ma la moglie è stata brava e ha aspettato a partorire". E proprio Grande con 23 punti è stato il tarscinatore offensivo del colpaccio di Milano. "Questa squadra ha un cuore grande ed è quello che volevamo. Ci affidiamo al carattere e ai nostri tifosi per questa prima in casa".

La società sassarese cerca di tesserare in tempo il nuovo straniero, il play irlandese Sean Flood che questa mattina ha sostenuto le ultime visite mediche. "Ci teniamo a ringraziare Brandon Young, ragazzo che si era inserito benissimo nel gruppo, purtroppo l'infortunio rimediato a Milano non era recuperabile in tempi brevi, per questo siamo dovuti tornare sul mercato".

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