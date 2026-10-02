Il Cus Cagliari apre davanti al proprio pubblico la nuova stagione di Serie A2 Femminile. Sabato alle 17, a Sa Duchessa, le universitarie di Federico Xaxa riceveranno la Pallacanestro Torino Metropoli nella prima giornata del Girone A.

Il calendario propone subito un incrocio particolare: la formazione piemontese è una nuova realtà nata dall’unione di Libertas Moncalieri, Pallacanestro Torino e Torino Teen Basket. Proprio contro Moncalieri, pochi mesi fa, il Cus aveva conquistato la permanenza in A2 nel primo turno dei playout.

Torino si presenta con ambizioni importanti e con Francesco Lanzano in panchina. Nel roster figurano diverse giocatrici provenienti dalle tre società di partenza, tra cui Pellegrini, Obaseki e Stejskalova, alle quali si sono aggiunte la playmaker della nazionale tedesca Jennifer Crowder e Ngamene, Celani e Mosetti, provenienti dal Galli Basket.

Il Cus dovrà invece fare i conti con due assenze pesanti: non saranno disponibili Giorgia Bovenzi e Meriem Nasraoui, tra le principali protagoniste della salvezza conquistata nella scorsa stagione. Spazio dunque ai nuovi equilibri costruiti durante la preparazione, con particolare attenzione agli innesti estivi e a Claudia Colli, che al debutto ufficiale ritroverà subito alcune delle sue ex compagne.

Il precampionato delle universitarie si è chiuso con due vittorie, contro Mercede Alghero e Astro, e altrettante sconfitte nei confronti con San Salvatore Selargius e Virtus Cagliari. Da sabato, però, i risultati inizieranno a pesare in un campionato che assegna la salvezza diretta soltanto alle prime sei classificate.

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