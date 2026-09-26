A Milano il debutto della nuova Dinamo e di coach VitaliLa squadra sassarese gioca contro l'Urania
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Terza volta della Dinamo in A2, che ha praticato il secondo campionato di basket nel 1990 da matricola, poi nel 2003 quando è risalita dopo la retrocessione in serie B e ora lo fa dopo 16 stagioni nella massima serie.
Si gioca domenica a Milano con inizio alle 18 contro l'Urania, club che viene dato fra gli outsider per la presenza di un allenatore veterano come Sacripanti e un quartetto di valore formato da Alessandro e Stefano Gentile (il secondo è stato a Sassari 6 anni), la guardia Grayson e il lungo Morse, più alcuni italiani interessanti: Morgillo, Saccoccia e Italiano anche di cognome.
Il banco di Sardegna ci arriva in ritardo nell'amalgama di un gruppo rifondato da zero e con Luca Vitali come capo allenatore esordiente.
Infortuni e arrivi in ritardo hanno condizionato la preparazione. Oggi mancheranno il play canadese Kajami-Keane, il play Pisano e l'esterno Michele Vitali. A Monaldi e Young è richiesto quindi un maggiore contributo offensivo.