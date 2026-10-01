Non ha perso tempo la Dinamo Banco di Sardegna che dopo avere annunciato la risoluzione consensuale dal contratto a tempo determinato con Brandon Young (si è infortunato domenica a Milano) ha subito trovato il sostituto: Sean Flood, playmaker irlandese, 30 anni alto 188cm, proveniente dal Mitteldeutscher BC, compagine che milita nel massimo campionato tedesco.

Nato a Dublino, Flood è un esterno capace di ricoprire i ruoli di playmaker e di guardia, con una solida esperienza maturata nei principali campionati europei. Dopo il percorso collegiale negli Stati Uniti con Longwood, ha costruito la propria carriera professionistica tra Germania, Cipro, Austria, Regno Unito e Paesi Bassi, confrontandosi con realtà e competizioni di livello internazionale. Importante anche il suo impiego con la nazionale irlandese. Nel 2024, nelle gare di qualificazione ai Mondiali, Flood ha fatto registrare 17,5 punti e 3,7 assist di media, con il 57% da tre punti e l'84% ai tiri liberi.

Il direttore sportivo Paolo Citrini dichiara: «Bisogna sempre farsi trovare pronti, cogliendo le opportunità in situazioni imprevedibili. La società ha fatto un grande lavoro, la squadra aveva bisogno di un giocatore e il Club si è mosso tempestivamente sul mercato. Siamo molto contenti perché Sean ha dimostrato subito grande interesse e voglia nel venire a Sassari, è un ragazzo che ci tiene molto e non vede l’ora di arrivare. Lo aspettiamo a braccia aperte».

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