Esordio in A2 con colpaccio a Milano: 70-68 sull'Urania. Vittoria preziosa perché ottenuta dalla Dinamo senza gli infortunati Vitali e Pisano e con il sostituto di Kajami-Keane, l'americano Young che si è fermato dopo un quarto per problemi fisici. Aggiungete i falli dei lunghi (Nobili ne ha commesso 5 entro il terzo quarto) ed ecco che il successo ha quasi il sapore dell'impresa. E coach Luca Vitali brinda al suo debutto da capo allenatore.

Gara iniziata con difficoltà dalla squadra sassarese: -10 dopo 5'. L'ingresso di Brooks dà sostanza alla difesa, quello di Grande rivitalizza l'attacco: il play guardia inizia a segnare da varie distanze da oltre l'arco e ribalta l'inerzia: + 6 al 18' (26-32). Il distacco sale a +7 con la tripla di Monaldi sulla sirena del secondo quarto.

Nella terza frazione Dinamo autoritaria che va a +13, ma i falli dei lunghi Nobili e Nze (peraltro sottotono) consente a Milano di catturare tanti rimbalzi in attacco e con un break si riporta in parità: 44-44 al 26'. Brooks e Riisma riportano avanti Sassari (+11) ma Alessandro Gentile guida la rimonta: 68 pari a 26 secondi dal termine. Entrata dal fondo di Riisma e canestro con fallo. Mancano 4 secondi e l'estone di formazione italiana sceglie di sbagliare per mangiare secondi, così il tiro di Milano è una preghiera senza risposta.

Migliore realizzatore Grande con 22 punti. Doppia doppia realizzata da Riisma (13 punti e 10 rimbalzi) e sfiorata da Brooks (11 punti e 9 rimbalzi).

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