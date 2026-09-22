La Dinamo si prepara al debutto nel campionato di A2 che non frequenta da 16 anni: domenica giocherà a Milano contro l'Urania dei fratelli Alessandro e Stefano Gentile.

La squadra sassarese è in ritardo sui programmi per colpa degli infortuni che hanno impedito di raggiungere l'amalgama di un gruppo completamente rinnovato. Sono ancora fermi il play canadese Kajami-Keane, il play Pisano e la guardia-ala Michele Vitali. Ha ripreso invece col gruppo il play-guardia Grande, non utilizzato la settimana scorsa nell'amichevole con l'Esperia.

Il rientro di Grande e la crescita nella condizione fisica dell'americano Young consentono se non altro di avere otto giocatori da ruotare domenica. Quasi sicuramente sarà convocata la guardia Longo, ex Monfalcone, aggregato da inizio preparazione al Banco di Sardegna e tesserato in seguito ai riscontri positivi.

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