Non è durata neppure un quarto di gara l'esperienza nella Dinamo del play Brandon Tyre Young. L'americano di passaporto bulgaro e la società sassarese hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto professionale.

Young era arrivato con un contratto temporaneo per sostituire il play canadese Kaze Kajami-Keane che si è infortunato e non potrà rientrare prima del mese di novembre. Si è fatto male però anche Young nel primo quarto della gara di Milano contro l'Urania e probabilmente il problema fisico non era risolvibile in breve tempo, per questo le due parti si sono accordate sul divorzio.

Ora il Banco di Sardegna torna sul mercato alla ricerca di uno straniero, sempre nel ruolo di play o almeno di play-guardia, dato che sono ancora fermi non solo Kajami-Keane ma pure il play Riccardo Pisano, che sta riprendendo con gradualità, e la guardia-ala Michele Vitali.

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