Non basta un secondo tempo orgoglioso per rimediare al terribile primo tempo con un passivo che tocca il -23. Il debutto al PalaSerradimigni finisce con una sconfitta: vince Montecatini (72-81) che così annulla l'impresa della Dinamo a Milano.

Hanno oesato sicuramente le assenze: oltre a Kajami-Keane (peraltro sostituito discretamente in regia dall'irlandese Flood appena arrivato),, Michele Vitali e Pisano, ha dato forfeit anche il capitano Brooks alle prese con l'influenza. Troppo morbido l'avvio in difesa, soprattutto sull'arco, troppa ricerca del tiro da tre e poca costruzione per il tiro da due. Montecatini è schizzata subito avanti: 4-13 al 6', 9-21 al 9' e addirittura 22-45 al 15' grazie anche a uno strepitoso 8/14 nelle triple.

Al riposo solo tre giocatori della Dinamo avevano segnato: Nze, Grande e Aromando. Nella ripresa (positiva la zona 3-2) si è aggiunto Riisma che ha trascinato i suoi sino al -2 (67-69 al 36') ma sono bastate un paio di azioni gestite senza lucidità e nell'altra metàcampo un paio di triple di Montecatini per creare un distacco rassicurante.

I migliori realizzatori del Banco di Sardegna Grande con 18 punti, Aromando con 17, Nze con 16 e Riismaa con 13.

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