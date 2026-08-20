Milanese di nascita, ma sassarese di adozione, Guglielmo Roggiani ha lasciato un'impronta profonda nel basket, soprattutto della città dove era rimasto a vivere e dove è morto cinque anni fa. I ragazzi da lui allenati nella Dinamo Under 18 del 2016 hanno organizzato una amichevole venerdì 21 agosto alla Palestra Hangar di Sassari. Alle 20.30 sfideranno la squadra della Fenix Sassari Asd.

Classe 1948, Roggiani ha legato il suo nome a società importanti come l'Olimpia Milano, dove col gruppo dei gemelli Boselli e di Vittorio Gallinari (il papà di Danilo e lo zio di Jack Devecchi) ha vinto tutte le categorie. Ben cinque gli scudettini giovanili. Ha fatto da assistente anche a Dan Peterson.

Ha poi allenato la Fortitudo Bologna (scudetto nel 2000 come vice di Recalcati), Vicenza (nel femminile) e anche la Dinamo Sassari nel 1981 in serie B. In Sardegna ha avuto anche altre esperienze: ha guidato Oristano e Porto Torres, oltre ad avere fatto il tecnico delle giovanili nella Dinamo 2000 e nella Polisportiva Dinamo, conquistando lo scudetto nell'Under 18 Elite.

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