Katy Perry illumina la notte della Costa SmeraldaLa pop star americana è la grande protagonista del Gala Night del Cala di Volpe
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Katy Perry si fa attendere, ma quando guadagna il palcoscenico del Cala di Volpe, dove parte forte con “California Gurls”, “Teenage dream” e “Last Friday night”, si fa perdonare i 20’ di ritardo.
La pop star americana illumina la notte della Costa Smeralda con un live ricco dei suoi più grandi successi e di coreografie coinvolgenti, chiamando spesso in causa il pubblico pagante, in mezzo al quale passeggia come se nulla fosse, a un certo punto, intonando “Roar”.
Oltre 500 gli ospiti del Gala Night dell’hotel di proprietà di Smeralda Holding gestito da Marriott International, di cui il concerto della 41enne artista californiana, accompagnata nell’occasione dal compagno, l’ex primo ministro canadese Justin Trudeau, rappresenta il momento clou.
Archiviati il cocktail di benvenuto e la raffinata cena di gala, il parterre può godersi lo show di Katy Perry, tornata in Sardegna, dove ama trascorrere le vacanze, nel bel mezzo del suo tour mondiale per l’esclusivo live del Cala di Volpe.
In scaletta, oltre i già citati brani d’apertura, non mancano “I Kissed a Girl”, “Firework”, “I’m his, He’s mine”, “Bon appétit” e “Wide Awake”, solo per citarne alcuni. Poi, quando lo spettacolo di Katy Perry finisce, a mezzanotte e mezza parte l’altro spettacolo: quello pirotecnico di fuochi d’artificio, che dà l’arrivederci a tutti alla prossima estate.