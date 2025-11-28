Talento e personalità al servizio della Dinamo Sassari: ha firmato Jacob Pullen, point guard statunitense con passaporto georgiano.

Giocatore carismatico, attaccante di razza e personalità spiccata, Pullen approda sull’Isola dopo una carriera ricchissima, divisa tra i principali palcoscenici europei (compresa l’Eurolega) e un’esperienza in NBA con i Philadelphia 76ers.

Il campionato italiano non è certo una novità per lui: nel corso degli anni ha vestito le maglie di Biella, Virtus Bologna, Brindisi, Verona e, più recentemente, Napoli, dove nell’ultima stagione di Serie A Unipol ha viaggiato a quasi 16 punti di media.

Con gli ingaggi del play-guardia Pullen e della guardia-ala Riccardo Visconti, la Dinamo ha decisamente più carte da giocarsi per mettere al sicuro la serie A.

