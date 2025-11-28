Sconfitta a tavolino ed eliminazione dall'EuroCup femminile. Costa carissimo il blackout del PalaSerradimigni ieri notte durante il match contro il Brno. La corrente elettrica è saltata quando mancavano 3'21" al termine e la Dinamo Women era sul 69-67 e doveva ancora battere un libero. Con un successo di almeno 4 punti avrebbe ottenuto il passaggio ai playoff.

La società sassarese ha comunicato di non riuscire a far disputare gli ultimi minuti della gara entro le 24 ore previste dal regolamento e quindi perde la gara a tavolino per 20-0 e non riceve neppure il punto che si dà alle sconfitte. Il bilancio resta quindi di 2 vittorie in 6 gare che non basta per superare il turno.

Una uscita di scena davvero beffarda. Ora la formazione di Citrini si prepara a ricevere domenica alle 15.30 il Battipaglia per il campionato.

