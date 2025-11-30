Più comoda del previsto la vittoria al PalaSerradimigni contro la pericolante Battipaglia. Finisce 86-72 ma già a metà partita il distacco era di 22 lunghezze.

La Dinamo Women ha aggredito match e avversaria, spingendo molto la transizione con il play Carangelo e colpendo da oltre l’arco con percentuali eccellenti: addirittura 60% sino all’intervallo. Preso subito un vantaggio in doppia cifra (19-8) al 5’ la formazione sassarese lo ha incrementato incurante della difesa a zona 2-3 utilizzata massicciamente dalle ospiti. Treffers prima e Poindexter e Turel poi sono state implacabili nelle triple e all’intervallo il punteggio era eloquente: 54-32.

Il resto del match è stata una cavalcata senza troppa opposizione da parte del Battipaglia che ha continuato a difendere a zona nonostante il tiro a segno delle biancoblù. Tanto spazio per le italiane della panchina, anche a costo di perdere qualcosina nel divario.

Migliore realizzatrice Poindexter con 23 punti. Per Turel 15 punti, tutti da tre punti.

