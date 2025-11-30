La volata dice Italia: 82 -81 sul parquet della Lituania. Giochi per la qualificazione ai Mondiali completamente riaperti. La vittoria è propiziata da un Procida mostruoso: 18 punti nell'ultimo quarto (su 24 totali), ma decisiva anche la difesa di Petrucelli su Velicka nell'ultima azione.

Per i due giocatori della Dinamo, Vincini e il lituano Beliauskas, nessun canestro. Il cagliaritano Grant resta in panchina.

Gara iniziata in salita per la squadra di Banchi: 7-0 per i padroni di casa. Tonut propizia la rimonta, ma le palle perse e i troppi rimbalzi offensivi concessi ai padroni di casa lasciano dietro gli azzurri, che comunque sono in partita: -5.

Dopo l'intervallo l'Italia difende meglio, soprattutto in area, si avvicina e rientra in partita, sorpassando nell'ultima frazione grazie alle triple e alle schiacciate di Procida. Azzurri più volte a +5, ma la Lituania non molla e addirittura sorpassa con tripla di Velicka a 13 secondi, Segna Mannion in entrata ed è nuovo vantaggio, poi Petrucelli bracca Velicka il cui tiro è corto. Trionfo.

