È una coppia a comandare la classifica della Serie B Femminile di basket dopo l’ottava giornata di andata. La Mercede Alghero si impone, infatti, nel big match contro l’Astro Cagliari e aggancia proprio la formazione cagliaritana in vetta.

Big match. La compagine allenata da Manuela Monticelli vince tra le mura di casa per 74-63. Grande equilibrio nei primi due quarti; le due squadre rimangono a contatto, con le algheresi sempre avanti, seppur di poco (18-17 al 10’ e 33-31 al 20’). Al rientro dal riposo lungo la Mercede scava un vantaggio di 7 punti al 30’ (55-48), prima della progressione dell’ultimo quarto che porta il vantaggio al +11 della sirena finale. Alle ospiti non basta l’ottima prestazione di Saias, migliore in assoluto con 31 punti messi a referto. Ora Mercede e Astro guidano la classifica con 12 punti.

Le altre. Alle spalle, a quota 10, inseguono Antonianum Quartu e San Salvatore Selargius. Le prime si sbarazzano de Il Gabbiano per 68-38. L’avvio di gara della compagine allenata da Salvatore Fraghì è travolgente, con il margine che al 20’ è già sul +32 (43-11). Nella ripresa l’Antonianum controlla il ritmo e porta a casa la vittoria. Top scorer è Pacilio, punto di forza delle quartesi, con 12 punti. Le selargine, invece, superano il Su Planu per 63-47. Dopo un primo quarto equilibrato (15-14 al 10’), le padrone di casa si portano sul +8 all’intervallo (38-30 al 20’). Vantaggio che aumenta poi nella terza frazione, fino al +20 del 30’ (58-38). Negli ultimi 10’ il San Salvatore controlla la situazione, chiudendo sul +16. Miglior realizzatrice della sfida è Lucchini, del Su Planu, con 20 punti. Chiude il programma delle partite, il colpo esterno del Fenix Sassari, a Elmas (52-61 il finale). Dopo un avvio punto a punto (17-18 al 10’), le sassaresi allungano nella seconda frazione, portando il vantaggio sul +11 (28-39 al 20’). Divario stabile anche nel terzo quarto (39-50). Megli ultimi 10’ le masesi diminuiscono lo svantaggio ma chiudono sul -9 finale. Da segnalare, nelle fila della Fenix i 25 punti di Martellini.

