Un'altra avversaria di qualità per la Dinamo Women che si rituffa in campionato dopo la gara di Eurocup femminile di mercoledì.

Al PalaSerradimigni (inizio alle 12) arriva La Molisana Campobasso che si è appena qualificata ai sedicesimi della coppa europea. In campionato condivide il terzo posto con Sassari, ma solo perché ha perso contro le corazzate Schio e Venezia, peraltro giocandosela alla pari.

La guardia Anna Turel presenta la gara: «Ci aspetta una partita tosta, Campobasso è brava a mettere in difficoltà con la difesa gli avversari, in attacco hanno tante soluzioni, dovremo aiutarci e ognuna dare un contributo».

Dopo Carangelo, proprio Turel è l'italiana più utilizzata e quella dal migliore rendimento: «Quando sono in panchina osservo per capire cosa manca e cosa serve alla squadra, in modo da cercare di darlo appena entro in campo».

Contro il Campobasso resta ancora in dubbio la presenza della lunga Richards per un leggero problema muscolare. Il dubbio è se farla giocare oppure risparmiarla per sfruttare poi la sosta in modo da recuperarla senza alcun rischio.

