La Dinamo Women lotta ma perde contro Campobasso 68-76La squadra sassarese penalizzata dall'indisponibilità dell'americana Richards
La Dinamo Women lotta con tutto quello che ha, ma senza Richards (ferma precauzionalmente) deve arrendersi al quotato Campobasso: 68-76 il finale al PalaSerradimigni.
A inizio gara Debora Carangelo è stata premiata dal presidente della Fip sarda Tore Serra come Mvp della Legabasket femminile per il mese di ottobre.
La gara inizia con 5 punti dell’ex Makurat ma Sassari risponde con un break di 13-4 propiziato da Treffers dentro l’area e dalle triple delle esterne. La Dinamo Women tocca anche il +6 con Boros, ma le rsiponde il play Giachetti che ha un bell’impatto dalla panchina con tre bombe e un contropiede: 20-20. Il parziale continua nel secondo quarto anche perché Sassari ha difficoltà contro la difesa molisana: 22-32 al 15’. Ci pensa Turel con due bombe a fermare la fuga ospite. Funziona anche la zone press che consente di recuperare qualche pallone e arrivare sino a -1.
Campobasso riesce comunque a mantenere il vantaggio che diventa a elastico, tra uno e tre canestri perché la Dinamo Women manda sul ferro i tiri del pareggio: 52-60 alla fine del terzo quarto. Nell’ultima frazione le padrone di casa finiscono a -10. Si affidano alla zona 3-2 ma le molisane non calano d’intensità in difesa e solo Treffers (21 punti) riesce a trovare la via del canestro. In attacco sfruttano poi la stazza di Grey dentro l’area per mettere al sicuro il colpaccio, nonostante l’orgoglio di Turel (11 punti).